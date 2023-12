Oncologia: quattro professionisti modenesi tra i “quadri” dell’associazione nazionale AIOM

Ha sempre più un accento modenese il consiglio direttivo della Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Nel recente Congresso Nazionale dell’associazione che si è tenuto a Roma sono stati eletti ben quattro professionisti facenti parte del team dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia dell’AOU Policlinico di Modena, diretta dal Professor Massimo Dominici. Si tratta del Dottor Roberto Sabbatini come coordinatore del consiglio AIOM Emilia Romagna, del Dottor Luca Moscetti come segretario, del Dottor Andrea Spallanzani come consigliere e della Dottoressa Angela Toss in qualità di coordinatrice del Working Group nazionale giovani.

In occasione del congresso capitolino dell’AIOM sono stati molti i professionisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria a essere coinvolti sia nell’organizzazione che anche in veste di relatori, a riprova del costante impegno dell’Oncologia modenese nell’avanzamento della ricerca in questo ambito.

«L’oncologia di Modena – commenta il Professor Massimo Dominici – ha sempre contribuito attivamente all’interno di AIOM. Il prossimo biennio ci vedrà impegnati con il direttivo regionale, non solo nella organizzazione delle attività didattiche, ma soprattutto nel maggiore coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e nel confronto con la regione per la realizzazione della rete oncologica. Importante sarà il ruolo della Dottoressa Angela Toss nel working group regionale giovani, La crescita dei giovani Colleghi specialisti e in formazione, rappresenta un punto fondamentale della mission di AIOM».