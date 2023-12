Il Comune ricorda che partecipare al Censimento generale della Popolazione è un obbligo di legge

Censimento generale della Popolazione edizione 2023: da oggi martedì 12 dicembre le famiglie potranno rispondere al questionario solo tramite intervista con un operatore comunale (telefonica, a domicilio o presso il Centro Comunale di Censimento).

Si invitano i cittadini che non lo avessero già fatto, a contattare il referente comunale per comunicare la propria disponibilità alla compilazione del questionario considerando che manca poco più di una settimana alla chiusura dell’indagine. I rilevatori comunali contatteranno tutte le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti, cioè tutte quelle che nel diario presentano esiti provvisori. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione fino ad € 2.000.

Per informazioni e supporto è possibile contattare il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 2 ottobre al 22 dicembre, tutti i giorni (sabato e domenica inclusi), dalle ore 9.00 alle ore 21.00 oppure rivolgersi all’Ufficio Anagrafe in via del Pretorio 18.