Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 12 dicembre 2023

Coperto o molto nuvoloso per nubi stratificate e nebbie in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata. Deboli piogge o pioviggini sul settore occidentale della regione nel corso delle ore serali-notturne. Temperature minime senza variazioni di rilievo con valori intorno a 2-3 gradi sulle pianure emiliane, 6-8 gradi sulla Romagna. Massime quasi stazionarie sui settori emiliani con valori tra 5/7 gradi, in aumento su quelli romagnoli con valori tra 12/14 gradi. Venti deboli occidentali in pianura, moderati da sud/ovest sui rilievi con temporanei rinforzi. Mare poco mosso.

(Arpae)