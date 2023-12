Babbi Natale su auto da sogno: il Club Motori di Modena in visita alla Pediatria del Policlinico

Il rombo di una supercar per donare un sorriso a dei bambini che si trovano a vivere un periodo di degenza in ospedale. È quello che hanno portato ieri, domenica 10 dicembre, i soci del Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse i quali hanno fatto visita alla Pediatria del Policlinico e al Pronto Soccorso Pediatrico, accolti dal direttore della struttura Professor Lorenzo Iughetti.

Arrivati con quattro vetture d’epoca e sportive, gli appassionati di quattro ruote si sono presentati travestiti da Babbo Natale per portare dei doni ai bambini, in particolare giocattoli e set di figurine. Le supercar hanno potuto fare bella mostra del proprio fascino nella seconda parte della mattinata di ieri di fronte all’ingresso principale del Policlinico. La visita del Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse ha di fatto aperto il periodo natalizio in cui tantissime associazioni, aziende e gruppi di privati cittadini decidono di dedicare un pensiero alle persone ricoverate durante le festività, con un occhio particolare ai pazienti pediatrici.

«L’anima del Club Motori di Modena – commenta Alessandro Rasponi, Presidente dell’associazione – è fare della propria passione un mezzo di aiuto verso chi è in difficoltà o chi è in cerca di un sorriso, specie quando si tratta di bambini ai quali è importantissimo regalare un attimo di spensieratezza e un sorriso anche attraverso la passione dei motori. Per questo il Club Motori di Modena era è sarà sempre al fianco di chi vuole seguire questa missione. Un grazie all’AOU averci coinvolto, convinti che i progetti che possiamo fare assieme sono tantissimi».

«Mettere insieme i temi delle auto da sogno e di Babbo Natale rappresenta qualcosa di magico per i bambini in generale, – conclude il Professor Lorenzo Iughetti – figuriamoci per chi deve affrontare un periodo in ospedale magari di lunga degenza. Un grande ringraziamento al Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse e a tutti coloro che nei prossimi giorni verranno a fare visita alla nostra struttura».