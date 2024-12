Telethon, pranzo benefico e concerto domenica a Maranello

Un pranzo benefico, una raccolta fondi e un concerto: Maranello sostiene i progetti della Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie rare con una giornata densa di appuntamenti.

Domenica 15 dicembre si parte alle 12.30 alla Sala Scaramelli con il pranzo benefico per Telethon e la raccolta fondi a sostegno della ricerca: organizzato con il patrocinio del Comune in collaborazione con il Circolo Arci Scaramelli, la sezione modenese di U.I.L.D.M. Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, HEWO Modena – Solidarietà per lo Sviluppo e le associazioni del territorio, il tradizionale pranzo, su prenotazione, prevede un ricco menù a 28 euro (adulti) o 15 euro (bambini e ragazzi fino a 14 anni); sempre al Circolo Scaramelli sarà inoltre possibile effettuare donazioni a favore di Telethon dalle 14 alle 17.

La giornata, inserita tra le iniziative programmate in tutta la provincia di Modena in occasione di Telethon 2024, proseguirà poi all’Auditorium Enzo Ferrari, dove alle 17 è in programma il Concerto per Telethon a cura dall’ensemble giovanile “Band Giovani Note” di Spilamberto, con ingresso libero fino ad esaurimento posti: la banda giovanile della scuola di musica della Banda di Spilamberto raccoglie circa 50 giovani musicisti, un’esperienza che li ha visti partecipare a concerti in provincia e regione.

foto: una immagine di una passata edizione del pranzo per Telethon