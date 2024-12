Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 12 dicembre 2024

In generale sereno o poco nuvoloso, con presenza di nubi basse sui settori centro-orientali e di foschie dense e nebbie soprattutto sulle pianure emiliane, in parziale sollevamento nelle ore centrali della giornata.

Temperature in diminuzione le minime soprattutto sulle pianure emiliane, dove saranno comprese tra -1 e 1 grado nei centri urbani, valori inferiori nelle aree extraurbane con diffuse gelate. Sulla Romagna e lungo la costa valori tra 3 e 7 gradi. Massime in diminuzione soprattutto nelle aree con maggiore persistenza delle nebbie, dove potrebbero non superare i 4/6 gradi, nei rimanenti settori valori fino a 8/10 gradi. Venti deboli variabili. Mare mosso.

(Arpae)