Al via il Corso di scialpinismo organizzato dal Cai

La Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera ”Bismantova” del Cai organizza anche nel 2024 il “Corso base di scialpinismo e snowboard alpinismo”. La Scuola “Bismantova” è promossa dalle Sezioni Cai di Reggio Emilia, Sassuolo e Bismantova di Castelnovo ne’ Monti.

Il corso verrà presentato mercoledì 13 dicembre a Sassuolo nella sede del Cai, in piazza Risorgimento 52, e giovedì 14 dicembre al Cai Reggio Emilia, in via Caduti delle Reggiane 1H, sempre alle 21:00.

Il corso si rivolge a chi cerca un modo diverso di avvicinarsi alla montagna con gli sci, senza l’uso di impianti: prevede l’insegnamento, attraverso lezioni teoriche e pratiche ed uscite sul terreno, delle nozioni fondamentali per poter svolgere l’attività con ragionevole sicurezza. Il corso durerà da gennaio a marzo: sono previste sette lezioni teoriche e quattro uscite in ambiente. La prima sarà in Val di Non (TN), le successive sull’Appennino emiliano, di cui una al Rifugio Battisti del Cai Reggio Emilia, e l’ultima in Val Sarentino (BZ). Info: www.scuolabismantova.it.