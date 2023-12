Reggio Emilia: compie vari furti tra agosto e settembre, arrestato dalla Polizia di Stato finisce in carcere

Nella giornata di lunedì scorso, 27 novembre, gli operatori della Squadra Mobile del capoluogo reggiano hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere emessa lo stesso giorno dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia ai danni di un soggetto straniero.

Si tratta di un 27enne di origine polacca, senza fissa dimora, molto noto alle forze dell’ordine di Reggio Emilia per via di tantissimi precedenti penali, prevalentemente per reati contro il patrimonio quali furti e rapine.

In particolare, sul 27enne sussistono gravi indizi di reità in merito a sei furti e un tentato furto, tutti commessi in vari esercizi commerciali, quali supermercati, bar e negozi alimentari di Reggio Emilia nei mesi di agosto e settembre.

Dopo l’ultimo colpo messo a segno nei primi di settembre, l’uomo era stato arrestato dalla Polizia di Stato e, a seguito dell’emissione di un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere per alcuni episodi delittuosi precedenti, era stato condotto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove si trova tutt’ora.

Per i fatti poc’anzi menzionati, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, guidata dal dott. Calogero Gaetano Paci, ha richiesto e ottenuto un’ulteriore misura della custodia cautelare in carcere ai danni del 27enne che resterà, dunque, in stato di reclusione.