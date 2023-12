L’Ausl di Reggio Emilia in merito allo sciopero generale nazionale di 24 ore martedì 5 dicembre

In occasione dello sciopero generale nazionale di 24 ore, indetto dalle Associazioni sindacali ANAAO ASSOMED, CIMO FESMED per la Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale e convenzionati, e da NURSING UP e COINA per gli infermieri e i sanitari non medici, per l’intera giornata di martedì 5 dicembre 2023, l’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia comunica che potrebbe verificarsi qualche disagio.