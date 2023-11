Incendio del tetto di un’abitazione ieri sera a San Possidonio

Ieri sera verso le ore 20.30, a San Possidonio, un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione in via Giacomo Matteotti. Sono intervenuti i vigili del fuoco da Carpi con APS e ABP, i volontari di Mirandola con APS e l’autoscala da Modena.

L’azione tempestiva ha permesso di portare in salvo una persona che si era rifugiata sul tetto e di bloccare l’incendio preservando la parte della copertura non ancora bruciata.