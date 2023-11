Unimore ospita la prof.ssa Angela O’Hagan esperta di uguaglianza di genere

L’uguaglianza di genere è stata integrata nel processo decisionale delle politiche pubbliche? e in particolare nelle decisioni di politica economica e finanza pubblica? Il bilancio di genere offre un’alternativa realistica al cambiamento politico, oppure esistono altri approcci che potrebbero rispondere meglio alle sfide attuali volte a garantire una maggiore parità di genere? A queste domande cercherà di dare risposta una studiosa che Unimore ospiterà come visiting professor presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi e la Fondazione Marco Biagi.

Si tratta della prof.ssa Angela O’Hagan, docente al Dipartimento di Scienze Sociali della Glasgow Caledonian University, coordinatrice del Master of Sciences in Human Rights e vicedirettrice del Centro interdisciplinare WiSE – Centre for Economic justice.

Le sue attività di ricerca ed insegnamento vertono su uguaglianza di genere, diritti umani, politiche pubbliche e bilanci di genere. Su questi ultimi, sugli approcci teorici, le esperienze e le resistenze nelle istituzioni, e su gender equality in Research Performing Organizations verteranno i suoi seminari nell’ambito del ciclo di seminari del dottorato Lavoro Sviluppo e Innovazione, nell’ambito dei seminari di dipartimento DEMB e all’interno del progetto GE&PA che si terranno tra novembre e dicembre presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi e la Fondazione Marco Biagi

Angela O’Hagan

Le attività di ricerca e le pubblicazioni di Angela O’Hagan si concentrano su genere e politiche pubbliche, bilancio di genere, diritti umani e politiche pubbliche, bilancio partecipativo e governance. Presiede il gruppo consultivo del governo scozzese su uguaglianza e bilancio e co-coordina la Rete europea per il bilancio di genere. Componente: del comitato scientifico del progetto Horizon 2020 LeTSGEPs Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research performing organizations, del Comitato Internazionale di Consulenza Scientifica del CRID, il centro di ricerca interdipartimentale di Unimore su discriminazioni e vulnerabilità e del progetto GE&PA (Gender Equality & Public Administration).

I seminari in programma:

giovedì 30 novembre, 10.00 a.m. – 1.00 p.m.

Understanding institutional resistances to gender budgeting;

martedì 5 dicembre, 10.00 a.m. – 1.00 p.m.

Women’s participation in economic policy making

martedì 12 dicembre, 10.00 a.m. – 1.00 p.m

Advancing gender equality in research organisations

giovedì 14 dicembre 2023 – ore 10:30

Reading the budget with a gender lens: gender analysis of UK and Scottish government budgets.