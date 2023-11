Mirandola in Xmas: un Natale da vivere in città

Mirandola celebra le Festività di Natale proponendo alla cittadinanza numerose iniziative in centro con “Mirandola in Xmas”. Dopo aver acceso le luminarie natalizie – in occasione della Pcaria, la scorsa Domenica 26 Novembre – il vice Sindaco Letizia Budri presenzierà all’inaugurazione della pista di pattinaggio, il prossimo Sabato 2 Dicembre alle ore 10.30 in Via Circonvallazione 19 presso il centro polivalente e sportivo di fianco allo stadio “Libero Lolli”. L’area ospiterà decine di eventi – tra cui i Mercatini di Natale – sino a Domenica 7 Gennaio.

LOCATION EVENTI

Dal 2 Dicembre fino al 7 Gennaio: pista di pattinaggio su ghiaccio (in via Circonvallazione n°19)

Dal 8 Dicembre al 7 Gennaio: “La Casa di Natale” (“Igloo” – Piazza Costituente)

Dal 16 Dicembre al 7 Gennaio: IX edizione “Mostra Presepi” (Sala Trionfini – Piazza Ceretti n°9)

Biblioteca “E. Garin” (Dal 16 Dicembre al 13 Gennaio – Piazza Garibaldi n°16)

CALENDARIO EVENTI

Venerdì 2 Dicembre – Inaugurazione Pista di Pattinaggio

Venerdì 8 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 18 alle 20 – “Alternative Rock Christmas Soul 4 G”

Sabato 9 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 10 alle 11 – “Laboratorio del Maccherone al Pettine”

– Dalle 11 alle 14 “Maccherone da passeggio”

– Dalle 15 alle 16.15 “Laboratorio di vettura animata”

– Dalle ore 16 “La storia nelle Vie”: passeggiata tra racconti e curiosità storiche a cura del Dott. Gianluca Tasini

Domenica 10 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 10 alle 12 – “Dall’Arte al buon cibo, come vivere bene”

– Dalle 15 alle 18.30 – “300: tra mito e pop”

– Dalle 18.30 alle 20.0 – “Mirandola Christmas Buskers”

Mercoledì 13 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 19.30 alle 22 – “Bellezza e Design”

Giovedì 14 Dicembre (“Casa di Natale”) – “A Natale puoi… sognare”

– Dalle 16.30 alle 19.30 – esposizione di articoli per il bambino/a

– Dalle 17 alle 18 – letture magiche (+4 anni)

– Dalle 21 alle 23 – “Eros e Psiche”

Venerdì 15 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 20 alle 23 – “Games Night”

Sabato 16 Dicembre (“Casa di Natale”) – “Aspettando il Natale”

– Dalle 9.30 alle 10.30 – “Letture e Laboratorio per bambini” (6-12 mesi)

– Dalle 10.30 alle 11.30 – “Letture e Laboratorio per bambini” (12-32 mesi)

– Dalle 14.30 alle 16.30 – “Dolcemente Natale” (Esposizione abbigliamento/accessori uomo/donna)

– Dalle ore 17 – “Storia e storie dell’Aceto Balsamico tradizionale di Modena)

(“Biblioteca E. Garin”) – Dalle 16.30 – “Letture a fil di voce”

Domenica 17 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 15 alle 17 – “La danza dello zucchero” (spettacolo di Pole Dance)

– Dalle 17.30 alle 19.30 – “Open Day di tricologia cosmetica”

Venerdì 22 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 16.30 alle 19.30 – “Mani in pasta” (Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni)

Sabato 23 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 – “Consegna premi per il concorso 200 libri per 200 presepi”

– Dalle 14.30 alle 16.30 – “Spidy Babbi”

– Dalle 18 alle 19.30 – “Laboratori di letture animata e corale”

(“Biblioteca E. Garin”) – Dalle 10.30 – “Letture che scaldano il cuore”

Domenica 24 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 15 alle 18 – “Un saluto a Babbo Natale”

– Dalle 18.30 alle 20.30 – “Mirandola Christmas Buskers”

Giovedì 28 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 15 alle 19 – “Dolcemente Natale” (Esposizione abbigliamento/accessori uomo/donna)

Sabato 30 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 10 alle 11 – “Laboratorio del Maccherone al Pettine”

– Dalle 11 alle 14 – “Maccherone da passeggio”

– Dalle 14 alle 17 – “T-riciclo toys”

– Dalle 18 alle 20 – “Alternative Rock Christmas Soul 4 G”

Domenica 31 Dicembre (“Casa di Natale”) – Dalle 19.30 – “Capodanno sotto le stelle”

“Pala Simoncelli” – Dalle ore 22.30 “Capodanno Mirandola 2024” (Over 16)

Venerdì 5 Gennaio (“Biblioteca Garin”) – Dalle 16.30 – “Letture a fil di voce”

Sabato 6 Gennaio (“Casa di Natale”) – Dalle 14.30 alle 16.30 – “Spidy Befana”

– Dalle 15 alle 17 – “Laboratorio di riciclo emozionale”

– Dalle 17.30 – “Presentazione calendario “Al Barnardon 2024”

Domenica 7 Gennaio (“Casa di Natale”) – Dalle 18 alle 20 – “Mirandola Chirstmas Buskers”

Sabato 13 Gennaio (“Biblioteca Garin”) – Dalle 10.30 – “Letture che scaldano il cuore”

“Vorrei ringraziare l’ufficio promozione turistica per aver saputo comporre un programma completo e ricchissimo, adatto a tutti – commenta il Sindaco Alberto Greco – Come Amministrazione auspichiamo che questo possa essere un periodo sereno di festività, con la voglia di vivere la Città ed il Centro rendendolo un punto di aggregazione intergenerazionale. Per questo Natale 2023, la grande novità sarà la struttura ad igloo che ospiterà decine di iniziative e momenti di condivisione: il tutto reso possibile dalla riduzione del cantiere del Municipio storico sempre più vicino alla sua chiusura con relativa conclusione dei lavori”.