Domani e venerdì a Modena chiude lo svincolo da viale Autodromo a viale Emilia ovest

Giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre, dalle 8.30 alle 16.30, viene chiuso lo svincolo che da viale Autodromo porta in via Emilia ovest direzione centro per consentire lavori di scavo nell’ambito dell’intervento di costruzione di nuovi cavidotti per l’ammodernamento della rete elettrica urbana a cura di Inrete Distribuzione Energia, società del gruppo Hera. Il percorso alternativo consigliato è via San Faustino, viale Italia, via Emilia Ovest.

In caso di maltempo e conseguente prolungamento dell’intervento, la chiusura sarà operata anche nella mattinata di lunedì 4 dicembre. Da giovedì 30 novembre a lunedì 4 dicembre, inoltre, è prevista la chiusura della pista ciclabile su viale Autodromo dallo svincolo fino al primo passaggio pedonale, con deviazione di ciclisti e pedoni sul lato opposto. Anche il percorso dei mezzi di trasporto pubblico subirà una deviazione, per informazioni www.setaweb.it, tel. 840000216.

I lavori, per una durata di circa tre mesi, sono eseguiti in parallelo da due squadre operative e interessano via Zarlati, via Nobili, da via Zarlati fino all’incrocio con via dell’Autodromo, da quest’ultima a via Emilia Ovest fino all’incrocio con via del Murazzo e via Cesare Costa fino a via del Murazzo. L’intervento prevede la realizzazione di nuovi cavidotti per un tracciato di circa 1,7 chilometri, cui seguirà la sostituzione di circa 10 chilometri di cavi, e consentirà il collegamento della cabina di Modena Ovest con altri tratti di cavidotti già esistenti.