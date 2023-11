Sulla A1 chiuso per una notte il tratto Sasso Marconi – allacciamento con il Raccordo di Casalecchio verso Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 22:00 di giovedì 30 novembre alle 6:00 di venerdì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano. La stazione di Sasso Marconi nord sarà chiusa in entrata verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio Cantagallo est, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Nuova Porrettana, SS64 Porrettana, Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio.