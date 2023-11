20enne ferita seriamente in un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Bazzano

Due donne sono rimaste ferite, una in modo piuttosto serio, in un incidente avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 15:00 in via Galvana a Bazzano in Valsamoggia, al confine tra le province di Bologna e Modena. Nello scontro tra due utilitarie, una delle quali a servizio di Poste Italiane, ad avere la peggio è stata una giovane 20enne ricoverata all’Ospedale Maggiore dov’è stata portata in codice di massima gravità. Ferite lievi invece per una donna di 32 anni trasportata all’ospedale di Vignola. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari inviati dal 118, una squadra dei Vigili del fuoco dal distaccamento di Bazzano e una dal distaccamento Dante Zini; i carabinieri di Borgo Panigale e la Polizia locale di Castelfranco Emilia.