Fondi per abbonamenti treno di iscritti al “master” di Carpi

Gli iscritti fuori-sede al corso di laurea magistrale Unimore di Carpi, potranno beneficiare di contributi economici per l’acquisto di abbonamenti annuali al trasporto ferroviario locale: lo ha deciso la Giunta comunale, stabilendo le linee di indirizzo per un imminente avviso pubblico dall’importo complessivo di diecimila euro. Sarà concesso un sostegno fino all’80% della spesa sostenuta dallo studente, e «comunque non superiore a euro 300, fino ad esaurimento delle risorse disponibili» per l’anno accademico 2023-2024.

Potrà beneficiarne chi, fra gli iscritti al corso di “Alta Formazione Laurea magistrale Sustainable Industrial Engineering”, non sia residente nel Comune di Carpi. Gli aventi diritto saranno individuati con una graduatoria formata in base all’ordine d’arrivo delle domande.

La decisione della Giunta deriva dalla volontà di «adottare tutte le buone pratiche affinché il Corso universitario rappresenti una nuova opportunità formativa anche per tutti gli studenti che vengono da fuori comune, incentivandone la frequenza anche attraverso agevolazioni sui collegamenti di trasporto ambientalmente sostenibili, soprattutto se a tutt’oggi più carenti in termini di agevolazioni economiche».

Spiega l’assessore Riccardo Righi: « Come da impegni presi nell’accordo con Fondazione CRC e Unimore, l’Amministrazione comunale mette in campo un ulteriore strumento per accompagnare l’avvio del corso di laurea, volendo agevolare gli studenti negli spostamenti e favorendo una mobilità sostenibile. La localizzazione della sede offre una grande opportunità, mettendola a sistema con il sistema provinciale e regionale, ruotando prima di tutto sulla stazione centrale e il “rendez-vous” del trasporto locale, pur collocandosi a 500 metri dal cuore del Centro storico. Parallelamente stiamo guardando a strumenti utili per rispondere alla domanda di alloggi sul territorio, augurandoci una crescente presenza di studenti».