Chiusure programmate su A14 e Ramo Verde

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 maggio, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione o di Pesaro.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Ramo Verde immette sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto e rientrare dallo stesso, in direzione Casalecchio/A1.