Bretella di Rivalta: ultime lavorazioni in vista dell’apertura della nuova viabilità

Nei prossimi giorni prendono il via gli ultimi lavori di “attacco” della nuova Bretella di Rivalta alla viabilità storica esistente, tramite il completamento delle due rotatorie previste dal progetto. La prima rotatoria è situata presso via della Repubblica (strada statale 63, in corrispondenza di via Conforti-zona Peep, mentre la seconda, già ultimata, è presso via Bedeschi.

Le prossime lavorazioni sulla rotatoria di via della Repubblica/SS 63 prevedono varie fasi di lavorazioni sul sedime stradale e necessitano, per poter lavorare in sicurezza, di brevi tratti con limitate e segnalate deviazioni sul posto per consentire il completamento della corona della rotatoria (ora realizzata solo a metà, nel tratto est, non oggetto di traffico passante).

Tali lavorazioni dureranno una decina di giorni con l’attenzione di attivare le lavorazioni, e quindi le maggiori interferenze, fuori dagli orari di punta, quindi concentrandole da metà mattina al primo pomeriggio. Saranno probabili tuttavia alcuni disagi e rallentamenti soprattutto sulla direttrice per chi proviene dalla collina in direzione Rivalta-Reggio Emilia.

Nel frattempo sono in corso le attività relative all’idraulica e agli impianti, in particolare con l’installazione dell’illuminazione pubblica a corredo dell’opera.

Terminate tali ultime lavorazioni di attacco alla viabilità esistente, essendo già terminate altre opere inerenti l’asta principale, si provvederà all’apertura della nuova viabilità prevedibilmente entro le prossime settimane.

IL TRACCIATO – Il nuovo tracciato consentirà di convogliare sull’anello Tangenziale a sud-est della città parte del traffico proveniente dalla montagna, togliendo conseguentemente dall’abitato di Villa Rivalta un consistente volume di traffico di attraversamento.

Il nuovo tronco stradale collega via della Repubblica all’altezza di via Conforti (strada di accesso alla zona Peep a sud di Rivalta) con via Bedeschi all’altezza dell’inizio del centro abitato di Rivalta.

Complessivamente il tatto stradale è lungo circa 600 metri e si divide in un primo tratto caratterizzato da una curva e una controcurva, mascherate da un vivaio in disuso, ed un rettilineo.

I raccordi con le viabilità esistente sono risolti con due intersezioni a rotatoria, che fungono anche da ‘porte urbane’ della frazione, soprattutto quella su via della Repubblica che raccoglie anche il traffico in transito su via Conforti.

La nuova viabilità è una strada di Categoria E – urbana di quartiere – con corsie di 3,50 metri (una per senso di marcia), banchine di 0,50 metri, una pista ciclabile della larghezza di 2,50 metri sul lato nord-ovest, un marciapiede della larghezza di 1,50 metri sul lato sud-est per un totale di piattaforma stradale di 12 metri.

Altri interventi di progetto inclusi nell’appalto riguardano le sistemazioni degli incroci esistenti fra via della Repubblica e le vie Arfini e Bedeschi con mini-rotatorie ricavate quasi totalmente all’interno dello spazio pavimentato esistente.

Il quadro economico dell’intervento prevede un investimento di oltre 3 milioni di euro.