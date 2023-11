Domenica 26 novembre a Mirandola tradizione P’caria in piazza Costituente

Una Domenica di piazza, per celebrare una delle tradizioni più amate dai mirandolesi fra le bancarelle e le tante proposte del Mercato della Versilia. Domenica 27 novembre torna la “Pcaria”: un appuntamento imperdibile, che vedrà piazza Costituente teatro della lavorazione del maiale.

Un’usanza che, per l’occasione, decide di uscire dal canonico contesto familiare per divenire un grande evento pubblico, aperto a chiunque lo desideri. La giornata, promossa e realizzata dal Principato di Francia Corta, sarà arricchita dalla proiezione sulla facciata del Duomo del docufilm sulla ricostruzione dal nome “A riveder le Stelle”: lo spettacolo sarà proiettato in due fasce orarie (dalle 16.30 alle 18 e dalle 19.30 alle 22.30). Alle ore 18 infine, in Piazza Costituente con l’accensione delle luci di Natale da parte del Sindaco Alberto Greco.

“La P’caria, ovvero la creazione di prelibatezze tipiche della nostra tradizione dalla macellazione della carne del maiale, rappresenta un momento di festa per le Famiglie mirandolesi e un’invitante motivo per riunirsi. Domenica 26 Novembre rappresenta dunque un’occasione per ritrovarsi e trasmettere la tradizione dei nostri avi alle generazioni più giovani – commenta il Sindaco Alberto Greco – Tutti i presenti saranno invitati ad assaggiare i ciccioli, i maccheroni al pettine al ragù e tutto quanto provenga dal maiale: rigorosamente accompagnato da polenta fumante. Proseguono senza sosta i grandi eventi di Piazza che vedono Mirandola protagonista. La Pcaria ci permette di allungare il successo della Fiera di Francia Corta richiamando nuovamente nel nostro centro storico turisti e mirandolesi alla scoperta di una delle tradizioni più antiche e gustose. Sarà anche il primo passo verso il Natale, e occasione per togliere il velo dalle luminarie con le quali la nostra Città di prepara ad entrare nel periodo natalizio. Un Natale 2023 che vedrà una bella sorpresa nei pressi del Municipio storico di Piazza Costituente…”.