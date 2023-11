“Voci rosso sangue!” A San Possidonio concerto-Lettura per un’attrice e una cantante

L’Amministrazione Comunale assieme all’associazione Donne in Centro APS presenta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 17 dicembre 1999, un concerto-lettura: “Voci rosso sangue!”.

Due Donne che hanno subito violenza, prima ancora che due artiste, si esibiscono, per ricordare a sé stesse e a tutte le donne, di mettere gli occhi al proprio cuore, per imparare a guardare chi hanno di fronte, quando la violenza si insinua subdolamente nelle loro vite. Martina Pizziconi, vittima di Stalking, ci mette la faccia… introdurrà lo spettacolo, leggendo l’ultima denuncia che le ha permesso di salvarsi dal suo aggressore, dando vita ai personaggi dell’ultimo libro di Serena Dandini, “FERITE A MORTE. – Dieci anni dopo”. Sara D’angelo interpreterà canzoni di donne e per le donne.

E’ possibile trovare tutte le informazioni dell’evento sul sito web del Comune di San Possidonio e su tutti i canali social.