Auto a fuoco nella notte in via Pagani a Modena

La notte scorsa verso le 3.30, i vigili del fuoco di Modena, con prima partenza e autobotte in appoggio, sono intervenuti in via Pagani per incendio di autovetture. Sono andate distrutte due auto, mentre una terza è rimasta danneggiata. Le cause sono in corso di accertamento, sul posto anche una volante della Polizia di Stato.