Controlli al casello di Modena sud: denunciate due persone per possesso di droga, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia Stradale di Modena Nord, nel corso di alcuni controlli effettuati al casello di Modena Sud sull’Autostrada del Sole, ha fermato un’autovettura con a bordo due cittadini marocchini 23enni. Dalle verifiche effettuate, è emerso che il conducente aveva con sé alcuni grammi di sostanza stupefacente tipo hashish mentre l’altro giovane era in possesso, senza giustificato motivo, di tre affilatissimi coltelli da cucina di media lunghezza. La sostanza stupefacente ed i tre coltelli sono stati subito sequestrati.

Durante il controllo, il conducente ha dato in escandescenza, cercando di opporre resistenza agli operatori di polizia. Nei confronti di quest’ultimo è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di possesso di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’altro 23enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere.