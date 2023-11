Una raccolta fondi per il chiosco di Paolo Violi

Una raccolta fondi per Paolo Violi, il fioraio il cui chiosco, quello di fronte al cimitero nuovo urbano, è andato a fuoco una decina di giorni fa. La promuovono, sulla piattaforma Gofoundme sulla quale sono già arrivate le prime offerte, gli amici di Violi, che si augurano che «la nostra forza collettiva possa fare la differenza e portare speranza ad una persona che sta affrontando un momento molto difficile della sua vita».

I promotori sono «un gruppo di amici: abbiamo aperto- si legge – questa raccolta fondi a favore di Paolo, storico fioraio sassolese, ex giocatore dell’Edilcuoghi pallavolo per aiutarlo: ogni piccolo contributo sarà un grande passo per la ricostruzione». La nostra forza collettiva – scrive ancora Cartelli, che di Violi era tra l’altro compagno di squadra ai tempi dell’Edilcuoghi – può fare la differenza e portare speranza ad una persona che sta affrontando un momento molto difficile della sua vita». Il link attraverso il quale partecipare alla raccolta è https://gofund.me/d3f3c4d0, l’offerta è libera è la ‘donazione’ può essere fatta anche in forma anonima.