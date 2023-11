Ieri sera poco prima delle 22:00, a Modena in via Contrada all’altezza del civico 238, il conducente di una Fiat Punto ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada. Nel ribaltamento della vettura il giovane conduce – Christian E., 24 anni – è stato sbalzato dall’auto per una decina di metri. Quando i Vigili del fuoco, assieme ai sanitari inviati dal 118 sono arrivati sul posto, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Rilievi di legge a cura della Polizia locale.