Missione reggiana negli Sati Uniti: economia, imprese e scambi culturali tra Musei nel rilancio del Gemellaggio con Fort Worth

La missione negli Stati Uniti del sindaco Luca Vecchi e della delegazione reggiana si è conclusa con il rilancio e l’apertura a nuove opportunità, in campo economico e culturale, del Patto di gemellaggio che lega Reggio Emilia e Fort Worth dal 1985.

“Una lunga storia di amicizia – commenta lo stesso sindaco Vecchi – che con questo viaggio istituzionale abbiamo voluto rinnovare e rilanciare incontrando la sindaca di Fort Worth Mattie Parker, il presidente della Camera di Commercio Steve Montgomery e la presidente di Fort Worth Sister Cities Mae Ferguson.

“Fino ad oggi i nostri scambi sono stati prevalentemente basati sullo sport e l’educazione: sono migliaia i giovani reggiani che negli anni hanno visitato Fort Worth e altrettanti texani che sono passati da Reggio, specialmente in occasione dei Giochi internazionali del Tricolore, grazie al lavoro della Fondazione per lo Sport e della Fondazione E35. Nel corso di questa missione abbiamo voluto rilanciare il Patto di gemellaggio aprendo a nuove opportunità per la nostra città, ma riteniamo anche per quella di Fort Worth, in ambito economico e culturale.

“Con noi erano presenti infatti 12 aziende reggiane del settore food, che grazie a Unindustria Reggio Emilia hanno portato qui i loro prodotti, per creare nuove connessioni commerciali – spiega il sindaco – E durante la nostra visita abbiamo incontrato i direttori dei principali Musei texani, che sono istituzioni di rilievo, tra cui il Kimbell Art Museum, uno dei musei più importanti negli Stati Uniti: abbiamo presentato la nostra attività culturale e proposto contatti con i nostri Musei Civici e la Fondazione Palazzo Magnani.

“Le relazioni internazionali che abbiamo con diversi contesti del mondo, dal Sudafrica a Digione, da Girona al Mozambico agli Stati Uniti – conclude il sindaco – fanno parte del patrimonio e della storia della nostra città. Rappresentano un’opportunità per l’internazionalizzazione di Reggio Emilia e di tanti suoi contesti e sono fondamentali per costruire una città sempre più aperta al mondo e alla diversità”.

Quella appena conclusa, era la prima missione promossa negli Stati Uniti dall’Amministrazione comunale di Reggio Emilia, con l’obiettivo di rilanciare e rafforzare collaborazioni e progetti, in diversi settori di interesse: educazione e infanzia, diritti umani e civili, cultura, sport, promozione del territorio e sviluppo economico.

La missione era coordinata dalla Fondazione E35 e vedeva la partecipazione di rappresentanti di Reggio Children, Fondazione Palazzo Magnani e Fondazione per lo Sport. La relazione con Fort Worth ed il Texas ha coinvolto anche Unindustria Reggio Emilia, presente con 12 imprese associate, con i migliori prodotti eno-gastronomici reggiani, al “Taste of Italy” iniziativa che permetterà di rafforzare gli scambi commerciali tra i territori.

La visita negli Usa – con la lettera del sindaco alle autorità texane sul tema della pena di morte e l’incontro programmato con esponenti della Coalizione texana contro la pena di morte – è stata anche l’occasione per riportare al centro il tema della promozione dei diritti umani e civili, e il contrasto alla pena di morte.