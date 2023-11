Aggredisce il capotreno, arrestato dalla Polizia in fuga sui binari dell’alta velocità a Bologna

La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un uomo marocchino di 42 anni, risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso nello scorso mese di ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno per il reato spaccio e per reati contro il patrimonio. L’uomo dovrà scontare un anno, nove mesi e quindici giorni di carcere per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di oggi la Polizia Ferroviaria di Bologna si è portata presso i binari Alta Velocità Bologna-Milano a seguito di una segnalazione effettuata dal capo treno, che riferiva essere stato aggredito da un uomo marocchino con un titolo di viaggio irregolare. Quest’ultimo, all’arrivo degli operatori della Polizia di Stato, lanciava su di essi un trolley e scendeva velocemente dal treno.

Iniziava così un inseguimento sui binari, durante il quale l’uomo cercava di colpire i poliziotti lanciando loro i sassi della massicciata raccolti durante la fuga. Una volta fermato, il 42enne è stato portato presso gli uffici della Polfer di Bologna, arrestato ed accompagnato presso la locale casa circondariale.