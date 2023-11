La Giornata degli Alberi 2023 a Vezzano

Una serata informativa, una passeggiata e la piantagione di alcuni alberi, è la modalità con cui l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Vezzano sul Crostolo vuole celebrare quest’anno la “Giornata degli Alberi”. Perché occorre tutelare e prendersi cura delle piante, elementi essenziali per l’equilibrio idrogeologico ed ecologico del nostro pianeta.

Si inizia con l’appuntamento di mercoledì 15 novembre, una serata informativa sulla potatura degli alberi a cura di Andrea Fontani. Durante l’incontro, aperto a tutti, si parlerà di quello che bisogna fare quando si potano le piante ornamentali. Può succedere infatti che, quando è il momento della potatura, ci improvvisiamo provetti giardinieri e facciamo interventi sugli alberi molto dannosi: il più comune è la capitozzatura. Un albero capitozzato appare sfigurato e mutilato e difficilmente riacquisterà la sua forma naturale.

L’incontro è alle ore 20,30 presso la Biblioteca Comunale (Via Tintoria, 6 – Vezzano s/C).

La mattina di sabato 18 novembre, si proseguirà con una passeggiata tra gli alberi per conoscere meglio questi nostri grandi alleati. Vedremo dal vivo come gli alberi si sviluppano, come si adattano all’ambiente in cui vivono e come possiamo prendercene cura correttamente. Il ritrovo è ancora la Biblioteca comunale alle ore 9,30.

Infine, proprio martedì 21 novembre nella Giornata nazionale degli alberi, i bambini delle scuole dell’infanzia di Vezzano sul Crostolo e La Vecchia pianteranno alcuni alberi donati dall’Amministrazione Comunale.