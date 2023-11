Dove vai Europa? Riflessioni sul libro di Benedetto XVI “La vera Europa. Identità e missione”

Martedì 7 novembre 2023 alle ore 20:45 presso l‘Auditorium Enzo Ferrari in via Nazionale 78, viene proposto l’evento “DOVE VAI EUROPA?”.

A meno di un anno dalla scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI, ci confronteremo e dialogheremo sul testo di Papa Ratzinger “La vera Europa. Identità e missione”, in cui il Papa emerito “delinea magnificamente quell’idea di Europa che ha indubbiamente ispirato i suoi Padri fondatori e che sta alla base della sua grandezza” (dalla prefazione di Papa Francesco). Ci accompagnerà in questo percorso il giornalista e scrittore Dott. Rodolfo Casadei.

Il 9 maggio 1950 l’allora Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, dichiarava:

“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche.” A più di settant’anni da quella dichiarazione nuovi venti di guerra spirano dal cuore dell’Europa e ai suoi confini.

Vogliamo lasciarci provocare dalla visione di Papa Benedetto per verificare insieme se e come l’Europa può ancora aspirare a dare al mondo un contributo “ideale” ed avere un suo ruolo sulla scena internazionale.

L’iniziativa è promossa dal Centro Culturale Nuovi Incontri di Maranello.

Per info: nuovincontri94@gmail.com