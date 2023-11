Alla scoperta della Via Romea Germanica Imperiale: incontro pubblico lunedì 6 novembre a Concordia

Lunedì 6 novembre alle ore 21 presso la sala consiliare del comune di Concordia, in piazza 29 maggio 2, la cittadinanza è invitata ad un incontro pubblico di presentazione della Via Romea Germanica Imperiale.

La Via Romea Germanica Imperiale è un Cammino di grande importanza, che misura oltre 560 km e collega Trento ad Arezzo attraversando la provincia di Modena e passando per Concordia, seguendo l’argine del fiume Secchia.

Dopo i saluti del sindaco Luca Prandini e l’introduzione dell’assessora alla sostenibilità e valorizzazione del patrimonio naturalistico Katia Pedrazzoli, seguiranno gli interventi di Mirco Braghiroli e Alice Gattamorta di Proloco Concordia. Il Cammino sarà presentato da Dario Biondi, presidente della APS “Via Romea Germanica Imperiale”.

All’incontro sono stati invitati anche i sindaci, le Proloco e le associazioni impegnate in campo culturale e turistico dei comuni modenesi e mantovani che condividono con Concordia il Cammino, con l’obiettivo di condividere riflessioni, aspettative e opportunità che la Via Romea Germanica Imperiale offre, anche in preparazione del Giubileo 2025.

“Fare rete in partnership fra enti pubblici e privati è essenziale per essere pronti a cogliere le potenzialità che questo Cammino offre anche per il turismo sostenibile – commenta l’assessora Katia Pedrazzoli – e che si inserisce in una fitta rete ciclopedonale che, in prospettiva, sarà ulteriormente arricchita dal collegamento di Concordia con la Ciclovia del Sole, grazie anche ad un nuovo ponte ciclopedonale che sarà realizzato sul fiume Secchia.