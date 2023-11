Maranello, una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica ed una segnalata per uso di sostanze stupefacenti

Durante la scorsa notte, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Maranello, mentre era impegnata in un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, ha effettuato il controllo di un’autovettura sospetta che si aggirava per le strade di Formigine, con a bordo due persone.

Nel corso delle operazioni di identificazione, il conducente di 24 anni è stato sottoposto ad accertamenti con etilometro ed è risultato positivo con un tasso superiore al limite consentito. Il passeggero è stato invece trovato in possesso di uno spinello confezionato con hashish, che è stato posto in sequestro.

Il conducente dell’auto, nei confronti del quale è scattato l’immediato ritiro della patente, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre il passeggero è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per l’uso di sostanze stupefacenti.