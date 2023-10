Per due notti Pedemontana chiusa a Sassuolo

Proseguono i lavori d’innalzamento della linea ferroviaria Modena – Sassuolo, per l’eliminazione definitiva del passaggio a livello sulla Pedemontana.

Per consentire il prosieguo delle operazioni in sicurezza per due notti la viabilità della zona subirà una chiusura come disposto dall’ordinanza n° 176 del 31/10/2023 a firma del Comandante della Polizia Locale di Sassuolo Rossana Prandi.

In particolare: dalle ore 20 di questa sera, martedì 31 ottobre, e fino alle ore 7 di mercoledì 1 novembre; poi ancora dalle ore 20 di giovedì 2 novembre alle ore 6 di venerdì 03 novembre, via Pedemontana sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra via Circonvallazione Nord-Est e Via Radici in Piano.