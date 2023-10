Esposto in Procura dell’Azienda USL di Bologna per sospetti malesseri registrati in Centrale operativa 118 Emila Est

L’Azienda USL di Bologna, il 25 ottobre scorso, ha presentato un esposto in Procura in relazione a 7 casi di sospetti malesseri, registrati nell’arco degli ultimi 4 mesi tra gli operatori della Centrale Operativa 118 Emilia Est. L’Azienda USL di Bologna ha inoltre preventivamente attivato il Dipartimento di Sanità Pubblica per verificare le condizioni ambientali di lavoro degli operatori. I risultati sono a disposizione della Procura.