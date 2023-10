La salute vien educando: gli operatori degli Spazi Giovani incontrano ogni anno più di 2000 studenti reggaini

L’educazione socio affettiva, intesa come processo educativo che si occupa di atteggiamenti, sentimenti, credenze ed emozioni, e l’educazione sessuale, intesa all’interno del contesto della definizione di salute sessuale dell’OMS, sono due mandati regionali sulla prevenzione e promozione del benessere degli spazi giovani.

L’educazione socio-affettiva permette ai ragazzi di soffermarsi su di sé e sull’altro, incentivando la capacità di cogliere la dimensione emotiva, che possiamo considerare uno degli aspetti che aiutano a sviluppare relazioni “sane” e non relazioni chiamate oggi “tossiche”.

Lasciare lo spazio per la gestione di quanto si sente, e non reagire ad un sentire, non sempre ben decifrato, permette di agire in un contesto di maggiore rispetto e libertà.

Dal 2019 in tutta la provincia di Reggio Emilia è presente l’Open G, progetto che rappresenta l’impegno dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ad attuare concretamente le linee di indirizzo dalla Regione Emilia-Romagna in favore della popolazione adolescente e giovane adulta (14-28 anni), al fine di prevenire il disagio psichico. Open G (Centro Adolescenza e Spazi Giovani) è un punto di accesso unico d’ascolto in tutta la Provincia, che permette di dare alla persona la risposta più adeguata al bisogno che porta, sia rispetto ad un criterio di gravità, avendo un accesso agevolato ai servizi della Salute Mentale, sia rispetto ad un bisogno di integrazione sociale, avendo canali preferenziali con la rete educativa e sociale del territorio grazie al coordinamento dei Tavoli Adolescenza. Nel solo anno scolastico 2022-23 gli Spazi Giovani hanno risposto alle richieste di 12 scuole secondarie di primo grado , coinvolgendo 797 studenti di 42 classi 3° e 604 adulti di riferimento; di 13 scuole secondarie di secondo grado , coinvolgendo 1267 studenti di 66 classi 2°e 163 adulti di riferimento.

Lo Spazio Giovani è uno spazio rivolto ai giovani in fase adolescenziale (14-19 anni) in cui un’équipe multidisciplinare, composta da psicologi e psicologhe, ostetriche e ginecologhe, promuove la salute sessuale della popolazione attraverso l’attività ambulatoriale e le collaborazioni con le Scuole e le famiglie del territorio.

L’incontro con i giovani avviene in modalità differenti (sia individuale che di gruppo; sia diretto che mediato da adulti significativi), ma sempre con l’ottica che comprende gli aspetti biologici, sociali e psicologici di questi giovani diretta alla promozione della salute e prevenzione della violenza, rispettando le differenze individuali e le somiglianze collettive.

La letteratura scientifica avverte da tempo che il solo passaggio di informazioni ha limitate ricadute sui comportamenti e sugli atteggiamenti che sostengono stili di vita sani, motivo che ha spinto gli operatori degli Spazi Giovani dei diversi distretti a proporre progetti ed interventi che differiscano dal tradizionale “intervento dell’esperto” consapevoli che la salute sessuale sia un tema complesso, che si fonda su vari aspetti della persona, e che le informazioni scientifiche avessero bisogno di essere mediate da relazioni significative per poter essere assimilate dagli adolescenti, nostri interlocutori preferenziali.

Si sono quindi messe a fuoco delle progettualità in collaborazione con le scuole secondarie di primo e di secondo grado in cui gli insegnanti, adulti significativi in relazione con gli studenti, sono attivi mediatori relazionali dei contenuti che consentono l’esplorazione dei vari aspetti (emotivi, cognitivi, valoriali e culturali).

La possibilità di discutere, di sentirsi ascoltati, di apprendere nuove informazioni e di riflettere, ha consentito ai ragazzi incontrati di prendersi un tempo per incrementare le proprie competenze, con particolare rilievo verso aspetti quali consapevolezza, problem solving e pensiero critico che li sostengono a sviluppare altre abilità come la gestione delle emozioni e la comunicazione efficace, così difficoltose in una fase di vita, l’adolescenza, in cui i cambiamenti sono numerosi e su più livelli coinvolgendo aspetti nucleari della persona.

Sedi e orari degli Open G al link https://www.ausl.re.it/consultori-salute-donna