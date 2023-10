Sventato un furto di rame presso un cantiere di Modena. Recuperato un furgone rubato

La Polizia di Stato di Modena, sabato sera è intervenuta presso un cantiere sito in via Terranova a seguito di un tentato furto di rame. In particolare, intorno alle ore 21, venivano segnalate due persone che stavano cercando di asportare materiale ferroso da un cantiere. Gli stessi, una volta avvedutisi di testimoni in zona e dell’arrivo tempestivo delle Volanti si davano alla fuga a bordo di un furgone, lasciando il materiale oggetto del tentato furto sul posto.

Poco dopo, lungo la strada, veniva rinvenuto il furgone a bordo del quale i due si erano allontanati. Questo, risultato provento di un furto avvenuto in provincia nella medesima giornata, veniva debitamente sequestrato e sottoposto ad accertamenti a cura della Polizia Scientifica. Le bobine di rame venivano recuperate e assicurate all’interno del cantiere. Indagini in corso per il tentato furto di rame e per il furto del furgone.