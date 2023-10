Questa mattina intorno alle 6:30, squadre dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Tagliate ad Albareto, per un incendio in azienda agricola. Impegnate da subito tre squadre con quattro automezzi per contrastare le fiamme che si sono sviluppate in un fienile. Al momento continuano le operazioni con una squadra da Modena, una da Carpi e una dei volontari di Mirandola.