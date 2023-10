Controlli delle Forze di polizia nell’ambito dell’operazione “alto impatto” a Modena

Nel pomeriggio di ieri si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio nell’ambito dell’operazione denominata “Alto impatto”. L’operazione, disposta in sede dì Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sotto il coordinamento tecnico operativo della Questura, si inserisce in una più ampia cornice volta a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica ed a fronteggiare fenomeni di criminalità diffusa.

Il dispositivo interforze, composto da personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con un’unità cinofila antidroga, ha effettuato estese verifiche nell’area che insiste su viale Gramsci, comprese via del Mercato, via Diena e via Canaletto Sud, nonché quella del Parco XXII Aprile, I controlli sono stati poi estesi all’intera zona Crocetta, fino a via Nonantolana e via Due Canali Nord, ricomprendendo strada Attiraglio, via Buozzi, via Toniolo e via Cerretti.

In via Nonantolana è stata rinvenuta dal cane antidroga, all’interno di un veicolo in sosta, le cui chiavi sono state trovate a terra nelle immediate vicinanze, della sostanza stupefacente – cocaina ed eroina -, per un peso complessivo pari a 29,99 grammi, oltre ad un passaporto intestato ad un cittadino tunisino. Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione di detto cittadino straniero, all’interno di una cantina semiabbandonata, è stata rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente pari a 8,34 grammi di eroina nonché due bilancini di precisione. Complessivamente sono state identificate 133 persone, di cui 66 di nazionalità straniera – per ognuna delle quali è stata valutata la posizione di soggiorno sul territorio nazionale – e controllati 47 veicoli. Sei sono state le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Le operazioni ad alto impatto continueranno nelle zone sensibili del territorio modenese, individuate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, secondo una strategia di intervento finalizzata a rafforzare la lotta alla criminalità ed incrementare la percezione della sicurezza da parte dei cittadini.