Schianto nella notte in A1: morto un automobilista

Un incidente dalla conseguenze mortali si è verificato ieri sera intorno alle 22:00 sull’Autostrada A1, km 158 sud, all’altezza della Bruciata. Per cause in corso d’accertamento, due autovetture si sono scontrate e nello schianto ha perso la vita un uomo di 38 anni, G.S. le iniziali. Nonostante l’intervento dei sanitari, sul posto con ambulanza ed automedica, e dei Vigili del fuoco, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’autostrada è rimasta chiusa in direzione sud il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.