Post scuola e mensa, a Maranello visite per i genitori

Un weekend con i servizi scolastici aperti: venerdì 20 e sabato 21 ottobre il Comune di Maranello propone due appuntamenti per i genitori per conoscere i servizi a supporto degli alunni e delle famiglie.

Venerdì 20 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 sarà possibile visitare il post scuola, presso le scuole dell’infanzia e primarie del territorio: i genitori sono invitati a partecipare alle attività organizzate dalle educatrici del post scuola, per conoscere il servizio e la sua organizzazione. Sabato 21 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12 è la volta delle “cucine aperte”: alla Cucina Melograno (via Vandelli 201 Pozza di Maranello) e alla Cucina Pomo d’oro (Via Boito, 21) i genitori sono invitati alla visita guidata dei centri di produzione pasti, per conoscere le modalità utilizzate per la preparazione dei piatti del menù scolastico. Sarà possibile assaggiare alcuni piatti, sia per i genitori che per i bambini. Per entrambi gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione online sul sito del Comune.

Per informazioni: Servizio Istruzione 0536 240042