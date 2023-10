Il Centro per le famiglie del distretto ceramico propone un ciclo di incontri per chi sta affrontando il dolore di una perdita

La perdita di una persona cara ci colpisce sempre, a volte ci fa soffrire tanto da alterare pesantemente la nostra vita. Uno dei modi più efficaci per affrontare questi lutti è quello di farlo assieme ad altri, non per dimenticare i nostri affetti ma possibilmente per integrare la perdita nella nostra vita.

Per questo motivo, il Centro per le famiglie del distretto ceramico in stretta collaborazione con l’associazione Amici per la Vita dedica attenzione a questo delicata fase che ciascuna famiglia prima a o poi affronta.

Gli appuntamenti sono diversi, due conversazioni con la dott.ssa Sarah Scandone.

Una dedicata a tutta la comunità ed un’incontro specifico per chi accompagna bambini e ragazzi nel momento del lutto (educatori, insegnanti, ma anche amici o parenti).

Quest’anno il programma sarà arricchito da una serata a cura delle Compagnia Istarion,“Hospice….neanche morto! Dialoghi vivaci attorno alla nostra mortalità.”

Una profonda e potente azione teatrale frutto di un laboratorio di narrazione sui temi della perdita e del lutto.

L’evento, patrocinato dal comune di Sassuolo verrà realizzato mercoledì 8 novembre ore 20.45 presso il Crogiolo Marazzi.

Tutti gli eventi sono finanziati dall’Associazione Amici per la Vita che da anni promuove sul territorio la cultura della vicinanza a quanti affrontano malattie croniche, perdite e lutti, non ultima la prossima realizzazione dell’Hospice distrettuale sul territorio del comune di Fiorano Modenese.

PROGRAMMA

AIUTAMI A DIRE ADDIO – Il lutto in famiglia

Lunedì 23 ottobre ore 20.45 Conversazione con Sarah Scandone – Centro per le famiglie Sede di Sassuolo, via Caduti sul lavoro 24 Sassuolo

HOSPICE…..NEANCHE MORTO! – Dialoghi vivaci attorno alla nostra mortalità

Mercoledì 8 novembre ore 20.45 Crogiolo Marazzi, Via Regina Pacis 9 /via Radici in monte 70 Sassuolo. Azione teatrale esito del laboratorio narrativo di comunità a cura di Valentina Tosi, Istarion d.e.a. Danza Educazione Arte

CRESCERE CON LE CICATRICI – Conversazione con Sarah Scandone

Lunedì 13 novembre ore 16.30 Centro per le famiglie Sede di Sassuolo – Incontro sui temi della perdita e del lutto rivolto ad educatori, insegnanti e quanti si trovano ad affrontare il tema del lutto con bambini e ragazzi.

PERCORSO DI GRUPPO

incontri quindicinali che accompagnano durante l’anno.

20 novembre; 4,18 dicembre 2023; 8,22 gennaio 2024; 5, 19 febbraio; 4, 25 marzo; 22 aprile

dalle 19.00 alle 20.30 presso il Centro per le famiglie Sede di Sassuolo, via Caduti sul lavoro 24 Sassuolo