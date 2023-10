Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 16 ottobre 2023

Cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche addensamento sui rilievi al mattino; nelle ore pomeridiane e serali cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi; valori di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani; massime in sensibile diminuzione, con valori attorno a 19 gradi. Venti diretti dai quadranti orientali, di moderata intensità sul mare e sulla costa al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Mare molto mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)