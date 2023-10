Due giovani denunciati per una rissa, ieri in via Malmusi a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà due cittadini tunisini, di 17 e 18 anni, per il reato di rissa, il maggiorenne anche per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Ieri sera alle ore 18.30, la Squadra Volante è intervenuta in via Del Gambero, all’angolo con via Malmusi per segnalazione di rissa. Sul posto vi era un’ambulanza con a bordo i due ragazzi, ai quali i sanitari stavano prestando le prime cure in quanto entrambi presentavo delle ferite, l’uno al labbro superiore, l’altro ad una mano.

Alla luce delle testimonianze raccolte nell’immediatezza e sulla base delle immagini dei video acquisiti, gli operatori accertavano che all’incirca 8 ragazzi, divisi in due fazioni contrapposte, si erano fronteggiati con lancio di bottiglie e sassi.

Nel corso del sopralluogo effettuato dagli agenti venivano rinvenuti, abbandonati a terra all’intersezione tra le due vie, luogo della rissa, un grosso coltello con fodera in pelle nera, un secondo coltello da cucina ed un masso, mentre nelle immediate vicinanze si trovavano alcuni cocci di bottiglia. Sono in corso indagini per risalire agli altri corrissanti.

I due ragazzi risultano già noti alle Forze dell’Ordine. Il 18enne, irregolare sul Territorio Nazionale, è destinatario di decreto di espulsione. Il minorenne, al termine degli accertamenti, è stato affidato ad una struttura di accoglienza.