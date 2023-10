Altri due infortuni sul lavoro nel modenese

Il primo infortunio stamane intorno alle 11:00 in via della Pace a Castelnuovo Rangone, dove un operaio di 52 anni è caduto dall’alto riportando diversi traumi. Trasportato all’Ospedale di Baggiovara, non sarebbe in pericolo di vita.

Più grave l’altro incidente avvenuto intorno alle 13:00 in via Goldoni a Mirandola. Qui due operai sono rimasti feriti dopo essere caduti da un cestello durante lavori di manutenzione al tetto di un condominio. Il più grave dei due è stato trasportato al Maggiore di Bologna, l’altro a Baggiovara. Oltre ai sanitari del 118, con eliambulanze da Bologna e da Pavullo, sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro.