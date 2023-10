Proseguono le attività di verifica nelle zone del centro abitato di Modena

Per tutta la serata di ieri sono stati eseguiti controlli straordinari dai Carabinieri del Comando Provinciale di Modena e dalla Polizia Locale, con servizi coordinati – anche in modalità ad “alto impatto” – nelle zone del Parco Ducale e Corso Vittorio Emanuele II, Parco Novi Sad e Parco XII Aprile, finalizzati a prevenire, fronteggiare e contrastare forme di illegalità e fenomeni di devianza giovanile, che in quest’ultimo periodo hanno interessato il centro cittadino, generando situazioni di insicurezza urbana e degrado.

I Carabinieri della Compagnia di Modena, con il concorso delle Stazioni delle Compagnie contermini e degli equipaggi delle Squadre Operative di Supporto, unitamente al personale della Polizia Municipale – Operatori del Centro Storico e Nucleo Problematiche del Territorio del Comune di Modena, avvalendosi di una unità cinofila, stanno eseguendo, in aggiunta ai normali servizi di controllo del territorio, ulteriori attività di verifica.

Nell’ambito di tale attività tuttora in corso, al momento, sono state identificate 50 persone, delle quali 20 gravate da precedenti di polizia e recuperate alcune dosi di “crack” e “hashish”.

L’Arma di Modena, con questi controlli pianificati nell’intera provincia e che proseguiranno nelle prossime settimane, si prefigge lo scopo di garantire la sicura fruibilità dei parchi, piazze e vie cittadine, prevenendo e scongiurando ogni forma di criminalità e di aggregazione antisociale, anche alla luce degli ultimi accadimenti negativi che hanno scosso la cittadinanza.