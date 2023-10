Incidente all’alba sulla Nonantolana, un ferito

Un ferito, pare in condizioni non gravi, in un incidente avvenuto prima dell’alba, intorno alle 6:00, su via Nonantolana poco dopo il ponte di Navicello. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’autovettura ed un autoarticolato. Per districare le lamiere dell’auto e liberare il conducente, poi ricoverato in codice di media gravità, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Modena. Per consentire le operazioni di soccorso, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni fino circa alle 8:00. Sul posto 118 e Carabinieri per rilievi.