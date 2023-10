Corriperloro, torna a Maranello la camminata solidale

Torna a Maranello la Corriperloro, la camminata e gara podistica non competitiva di solidarietà. Sabato 14 ottobre in Piazza Libertà alle ore 16 la partenza dell’evento organizzato da UISP Modena, i cui fondi raccolti saranno devoluti a sostegno dei progetti di accoglienza a favore di bambini e bambine in condizione di rischio sociale o abbandono.

Il programma prevede alle ore 15 il ritrovo in Piazza Libertà e l’apertura del Corriperloro Village per il ritiro del pettorale e del pacco gara. Alle 16 la partenza per tutti sui due percorsi (3,4 e 7,8 km) nel centro e nei parchi di Maranello, una splendida cornice per una camminata solidale a misura di famiglia. “Prosegue l’impegno dell’associazione in Brasile”, spiegano da UISP Modena. “Nel prossimo biennio abbiamo in programma il recupero delle attività per bambini e bambine nel difficile quartiere di villa Mimosa a Rio de Janeiro, creando laboratori di sport e musica, visiteremo poi le missioni in Amazzonia della parrocchia di Sao Gabriel da Cachoeira, per condividere con Don Maurizio Setti, parroco modenese, il programma di aiuto alle scuole di quel territorio, alle tante comunità che vivono sul fiume e nel cuore della foresta. Rimangono attivi i progetti storici con i quali continuano i rapporti ed il sostegno, in particolare il centro educativo CEPAMI ad Itapirapuà nello stato del Goiàs. Il primo viaggio di progettazione è in programma in dicembre”. Info: UISP Modena tel. 059 348831.