Controlli della Polizia di Stato in zona Madonnina, identificati avventori molesti in esercizi pubblici

Nel primo pomeriggio di ieri, nell’ambito dei controlli mirati nelle zone oggetto di segnalazioni ed esposti da parte della cittadinanza, in particolare sulla presenza di giovani frequentatori di esercizi pubblici che con la loro condotta alimentano un senso di insicurezza, la Volante ha effettuato mirati controlli in zona Madonnina.

Presso un fast-food di via Emilia Ovest, gli agenti hanno proceduto al controllo e all’identificazione di due minori stranieri rispettivamente di 15 e 16 anni segnalati per consumo di sostanza stupefacente. Dal controllo effettuato sul 16enne, gli operatori rinvenivano della sostanza stupefacente risultata essere Hashish per un peso di 8 grammi, debitamente sequestrata, lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione e segnalato alla locale Prefettura quale consumatore.

Accompagnati in Questura per accertamenti il 16enne su cui pendeva una denuncia di allontanamento è stato affidato ai genitori, mentre al 15enne è stato notificato dalla Divisione Anticrimine, il Divieto di accesso agli esercizi pubblici (DASPO Willy) in presenza del genitore a cui il minore è stato affidato. Provvedimento emesso dal Questore di Modena a seguito della partecipazione ad una rissa avvenuta recentemente presso lo stesso esercizio pubblico ove il minore è stato controllato ieri.

In attuazione del DASPO, lo stesso non potrà accedere dalle ore 15:00 alle ore 24:00 ad una lista di 15 esercizi pubblici individuati in zona tra cui quello oggetto del controllo e nei locali di pubblico trattenimento nonché stazionare nelle immediate vicinanze. In caso di ottemperanza al seguente divieto il minore sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da Euro 8000 a Euro 20.000.