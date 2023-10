Sereno o poco nuvoloso per nubi di passaggio. Temperature minime in lieve aumento, con valori tra 17 e 20 gradi nei centri urbani, leggermente più basse nelle aree di campagna. Massime in leggera flessione, ma ancora superiori alla norma, con valori compresi tra tra 27/28 gradi della costa e 29/30 delle zone di pianura interne. Venti deboli in prevalenza occidentali al mattino, di direzione variabile nel corso della giornata. Mare poco mosso.

(Arpae)