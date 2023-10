Arriva la “Féra dal Béli Dànn”

Seconda domenica del mese, domani 8 ottobre, e secondo appuntamento con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo, la kermesse che per tutto il mese , animerà le vie e le piazze del centro cittadino con iniziative ed occasioni a cura dell’Amministrazione Comunale, Sgp, ProLoco Sassuolo, Comitato Commercianti del Centro Storico e delle tante associazioni che popolano la città.

Il secondo è l’appuntamento con la “Féra dal Béli Dànn”, con un ricco programma che inizia già la mattina con il mercato ambulante straordinario in tutto il centro:

Commemorazione del 79° anniversario dell’Eccidio di Manno di Toano, Circolo Arci Alete Pagliani aps Ore 8.15

Tiro con l’arco: possibilità di tirare con l’arco con gli Arcieri Val Secchia. Campo tiro con l’arco Via Ippolito Nievo (dietro Piscina comunale) dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Vicolo Conce – una strada d’Artisti. Esposizione di opere d’arte a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni aps in vicolo Conce ore 9.00 – 18.30

La storia incontra il futuro: raduno auto Ferrari a cura di SFC Modena “Enzo Ferrari”. In piazzale Della Rosa dalle ore 10.00

Auto storiche – raduno statico ad invito in viale XX Settembre – Dalle ore 16.00

“Opera Aperta” di Stefano Arienti. Mostra di arte contemporanea a cura di Maria Vittoria Baravelli presentata da Marca Corona Visite guidate alle 11:00 e 16:30, caccia al tesoro per bambini alle 15:30, corso di calligrafia “Impariamo a scrivere” alle 17:00 – ingresso gratuito previa prenotazione a galleria@marcacorona.it. Galleria Marca Corona – Via Emilia Romagna, 7 Ore 10.30-18.30

Il pranzo è servito a cura di Pro Loco Sassuolo,il Melograno, Forum UTE, CRI Sassuolo Cortile dell’Auditorium “P. Bertoli”. Dalle ore 12.00

La Serie A – Il grande tennis a Sassuolo Ingresso libero campi indoor dalle ore 10.00 allo Sporting Club Sassuolo

Ginnastica metodo calisthenics a cura di Associazione Sportiva The Crew in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16.00

Galà delle arti marziali, Aikido, Karate, Judo e Wing Chum. A cura di associazioni di arte marziali sassolesi in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16.00

Scherma storica a cura di Falchi del Secchia in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16.00

Sassuolo in fiera-scuola calcio neroverde. Attività dimostrativa di bambine e bambini a cura di Sassuolo Calcio in piazza Martiri Partigiani dalle ore 16.30

Young Lab on the Road – Fiere in Musica. Esibizioni di giovani musicisti sassolesi in piazza Garibaldi dalle ore 16.00

Spazio bimbi Piazza Libertà Nel pomeriggio

Spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni. A cura del Comitato dei Commercianti del Centro Storico di Sassuolo tutto il giorno

Mercatino delle Scuole in via Aravecchia tutto il giorno