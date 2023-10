Modena, cambia lo svincolo tra SP2 e SP255 Nonantolana

Partirà lunedì 9 ottobre la modifica alla viabilità dello svincolo di collegamento fra la strada provinciale 2 “Panaria Bassa” in direzione Modena e la strada provinciale 255 “di San Matteo della Decima – Nonantolana”, per migliorare e rendere più agevole la fase di immissione verso il capoluogo.

I tecnici della Provincia di Modena evidenziano quanto «la situazione di questi ultimi anni, soprattutto negli orari di punta sia caratterizzata da manovre di affiancamento su più file da parte dei veicoli provenienti dalla Panaria Bassa, a discapito di quelli in transito sulla provinciale 255 provenienti da Nonantola, creando lunghi incolonnamenti. Per questa ragione si è deciso di intervenire – sottolineano i tecnici – con un intervento che migliori questa situazione».

Attraverso una differente segnaletica e con l’uso di dispositivi di separazione delle corsie, sarà rimodulata la corsia di immissione sulla strada provinciale 255 in direzione Modena, per chi proviene da Bomporto.

La Provincia inoltre raccomanda prudenza durante la fase di messa in esercizio della nuova viabilità ed invita gli automobilisti a prestare attenzione alla conformazione che assumerà l’innesto. L’intervento, inizialmente previsto come misura sperimentale, sarà monitorato dalla Provincia di Modena per valutarne l’effettiva efficacia e decidere, quindi, se renderlo permanente.