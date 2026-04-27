Obiettivo raggiunto: tanti screening della vista e moltissimi occhiali usati raccolti dai Lions in Piazza Maggiore a Bologna

Tante persone coinvolte, tanti cittadini informati su questa attività di sensibile impatto sociale, tanti screening della vista effettuati gratuitamente, moltissimi occhiali usati raccolti dai Lions, in Piazza Maggiore a Bologna, domenica 26 aprile.

Pieno successo per l’inedito evento organizzato dal Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati onlus, col Patrocinio del Comune di Bologna, che ha utilizzato migliaia di occhiali per “costruire”, simbolicamente, le Torri Garisenda e degli Asinelli, a cura di volontari Lions e Leo.

Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati onlus opera in Italia dal 2003 per fornire occhiali gratuitamente, nelle tipologie richieste, direttamente a istituzioni, enti, strutture, associazioni, famiglie bisognose, in Italia e all’estero.